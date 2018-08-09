لحظة قصف الطيران الإسرائيلي مقر الجالية المصرية في غزة (فيديو)

قصف سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مبنى ثقافيا غرب مدينة غزة يضم مكتبا للجالية المصرية.

وبحسب وكالة "سوا" الفلسطينية، دمرت طائرة من طراز إف 16، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافي، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي للمركز الثقافي غرب القطاع.

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وأكد رئيس الجالية المصرية في غزة، أن القصف الإسرائيلي لمبنى مؤسسة "سعيد المسحال" الثقافية، الذي كان يضم مكتبا للجالية المصرية في غزة، تم بطريقة "بشعة".

وقال عادل عبدالرحمن، إن المكتب الذي تم تدميره بطريقة تكشف عن "عنجهية" الاحتلال، حيث كان يقدم الخدمات إلى آلاف الأمهات المصريات في القطاع، إلى جانب أنه كان يضم أيضا المركز الثقافي المصري في الطابق الرابع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية