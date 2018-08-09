 
مباشر

لحظة قصف الطيران الإسرائيلي مقر الجالية المصرية في غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظة قصف الطيران الإسرائيلي مقر الجالية المصرية في غزة (فيديو)
Reuters Baz Ratner
مقاتلات إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmp2

قصف سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مبنى ثقافيا غرب مدينة غزة يضم مكتبا للجالية المصرية.

وبحسب وكالة "سوا" الفلسطينية، دمرت طائرة من طراز إف 16، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافي، ما أدى لإصابة 6 فلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، ارتفاع عدد الإصابات إلى 18 بجراح مختلفة جراء الاستهداف الإسرائيلي للمركز الثقافي غرب القطاع.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة

وأكد رئيس الجالية المصرية في غزة، أن القصف الإسرائيلي لمبنى مؤسسة "سعيد المسحال" الثقافية، الذي كان يضم مكتبا للجالية المصرية في غزة، تم بطريقة "بشعة".

وقال عادل عبدالرحمن، إن المكتب الذي تم تدميره بطريقة تكشف عن "عنجهية" الاحتلال، حيث كان يقدم الخدمات إلى آلاف الأمهات المصريات في القطاع، إلى جانب أنه كان يضم أيضا المركز الثقافي المصري في الطابق الرابع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا