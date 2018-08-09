إصابة 18 فلسطينيا في تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

جدد الطيران الإسرائيلي اليوم الخميس قصف قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط إصابات بين الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة ما لا يقل عن 18 شخصا جراء القصف الإسرائيلي غربي غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الطيران الإسرائيلي قصف هدفا غربي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وحسب المعلومات المتوفرة، استهدف القصف مبنى سعيد المسحال للثقافة والفنون. ما أسفر عن انهيار المبنى بالكامل، حيث تم استهدافه بثلاثة صواريخ.

صور من الموقع الذي تعرض للقصف:

RT

RT

ويأتي ذلك بعد أن قصفت إسرائيل مواقع في قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع وبعدما تعرضت عربة هندسية إسرائيلية لإطلاق النار قرب السياج الحدودي شمالي القطاع.

وأسفر القصف المتبادل أمس الخميس عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غزة، وسقوط ما لا يقل عن 6 مصابين في إسرائيل.

المصدر: RT