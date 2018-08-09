عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة (صور)

اجتمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واطّلع أمير قطر على آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، والمخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع التطرق للتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ووصل عباس إلى قطر مساء الأربعاء قادما من الأردن في زيارة تستغرق يومين.

#وفا|| #صور: الرئيس محمود عباس، أثناء لقاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة .(عدسة: ثائر غنايم) pic.twitter.com/Zvq4Mjnaj8 — Wafa News Agency (@WAFA_PS) 9 августа 2018 г.

المصدر: وكالات