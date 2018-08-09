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عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة (صور)

أخبار العالم العربي

عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة (صور)
Reuters / Handout
عباس يجتمع مع أمير قطر في الدوحة
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اجتمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الخميس بالديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واطّلع أمير قطر على آخر المستجدات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية والمنطقة، والمخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتلة والمقدسات المسيحية والإسلامية، إضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع التطرق للتصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ووصل عباس إلى قطر مساء الأربعاء قادما من الأردن في زيارة تستغرق يومين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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