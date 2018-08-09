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الحوثيون: تصريحات التحالف بشأن حادثة صعدة قمة السخف والسقوط

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الحوثيون: تصريحات التحالف بشأن حادثة صعدة قمة السخف والسقوط
Reuters Naif Rahma
أحد الأطفال المصابين جراء غارة للتحالف العربي على صعدة
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انتقدت جماعة "أنصار الله" الحوثية بشدة بيانا للتحالف العربي بخصوص غارته اليوم على محافظة صعدة والتي أسفرت، حسب مصادر طبية، عن مقتل زهاء 60 مدنيا معظمهم من الأطفال.

واستنكر الناطق الرسمي باسم الجماعة على موقعها الرسمي إعلان المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الغارات استهدفت عناصر للحوثيين مسؤولين عن إطلاق صواريخ على منطقة جازان جنوب المملكة السعودية الليلة الماضية، واصفا هذه التصريحات بأنها "تسطيح واستهتار واضح بأرواح المدنيين".

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وتابع الناطق أن تصريحات المالكي "قمة السخف والسقوط".

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين قد ذكرت أن القصف استهدف حافلة كانت تقل أطفالا في مدينة ضحيان، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة 61 آخرين معظمهم من الأطفال.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن المستشفيات المدعومة منها تلقت عشرات القتلى والجرحى جراء ذلك.

المصدر: موقع "أنصار الله"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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