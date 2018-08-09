بالصور.. دوار أردوغان في عفرين السورية!

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن المجلس المحلي في مدينة عفرين شمال سوريا والتي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من أنقرة قرر تغيير تسميات ثلاثة مفارق رئيسية في مركز المدينة.

وذكرت الوكالة أن الإدارة الجديدة للمدينة غيّرت اسم دوار "كاوا" ليصبح دوار "غصن الزيتون"، وهو اسم العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي وحلفاؤه ضد الفصائل الكردية المسيطرة سابقا على المدينة.

كما سيطلق على دواري "نوروز" و"مبنى الحكومة" اسمي صلاح الدين الأيوبي، القائد العسكري مؤسس الدولة الأيوبية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الأناضول

الأناضول

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اتهم أنقرة، أثناء مشاركته في الاجتماع بصيغة "أستانا" الذي عقد في سوتشي الروسية 31 يوليو الماضي، بـ"استبدال الهوية السورية بالتركية" في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا في شمال سوريا.

المصدر: الأناضول