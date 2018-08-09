تعاطف واسع النطاق مع عقيلة الأسد بعد الإعلان عن خضوعها للعلاج

ما أن أُعلن عن بدء أسماء الأسد، حرم الرئيس السوري مرحلة العلاج الأولى بعد اكتشاف ورم لديها في مرحلة مبكرة، حتى توالت التعليقات في تويتر، معبرة عن التعاطف والتشجيع والمحبة.

واللافت أن معظم التعليقات حملت مشاعر إنسانية جياشة مساندة لأسماء الأسد ومشجعة لها في محنتها، وإضافة إلى التمنيات لها بالشفاء العاجل، شدد أحد المعلقين على أن السرطان لا يفرق بين مؤيد ومعارض ولا بين غني وفقير.

#أسماء_الأسد

صمودك ... من صمود سورية

وجيشها وشعبها

جميلة سوريانا ستقهرين المرض

كما قهرت سورية داؤها الخبيث#اسماء_الاسد_ستقاتل_وتنتصرpic.twitter.com/iOOt8jt2Wg — بيلسان جوري (@Enstazya_) August 8, 2018

ولم تغب سوريا عن الكلمات المشجعة والمتعاطفة مع أسماء الأسد، وأكد أحدهم أن حرم الرئيس السوري ستنتصر على مرضها، كما انتصرت سوريا على "دائها الخبيث".

هلق رح تنقسم التعليقات بين مؤيد ومعارض، ولكن السرطان ما بفرق بين مؤيد ومعارض ولا بين سني وشيعي وعلوي ودرزي ومسيحي، ولا بين غني وفقير، ولا بين رئيس ومواطن!! انه السرطان الخبيث الذي لا يوفر أحد ولا يفرق بين أحد 💔 السيدة #أسماء_الأسد سلامة قلبك ❤#شرطة_المشاهيرpic.twitter.com/Fh4PIi65dZ — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) August 8, 2018

#أسماء_الأسد

Mrs. Assad ....All the best wishes for a very soon and quick recovery..all support to your family and beloved ones staying beside and next to you ...stay strong.. — Abdallah Al Rafii (@abdallah_rafii) August 8, 2018

[ السيدة أسماء الأسد ، تعالج في مشفى ال601 بالمزة ، وتمارس عملها اليومي ..

ولم تسافر للعلاج خارج الوطن . ] — د. بهجت سليمان (@drbahjat49) August 8, 2018

رسمتها لانها محاربة سورية تقاتل بروحية الياسمين الصابر منذ سنين الحرب الاولى .....

#أسماء_الأسد_ستقاتل_وتنتصرpic.twitter.com/OY4KoCaMq3 — Ninar Osman (@ninarosman) August 8, 2018

#اسماء_الاسد_ستقاتل_وتنتصر أنت منا وفينا ونحن كتير فخورين فيكي ومنحبك pic.twitter.com/IG3fh2aJPm — ياسمين الشام من قلب العروبة النابض (@samarsy541) August 8, 2018

المصدر: تويتر