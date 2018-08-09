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تعاطف واسع النطاق مع عقيلة الأسد بعد الإعلان عن خضوعها للعلاج

أخبار العالم العربي

تعاطف واسع النطاق مع عقيلة الأسد بعد الإعلان عن خضوعها للعلاج
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ما أن أُعلن عن بدء أسماء الأسد، حرم الرئيس السوري مرحلة العلاج الأولى بعد اكتشاف ورم لديها في مرحلة مبكرة، حتى توالت التعليقات في تويتر، معبرة عن التعاطف والتشجيع والمحبة.

واللافت أن معظم التعليقات حملت مشاعر إنسانية جياشة مساندة لأسماء الأسد ومشجعة لها في محنتها، وإضافة إلى التمنيات لها بالشفاء العاجل، شدد أحد المعلقين على أن السرطان لا يفرق بين مؤيد ومعارض ولا بين غني وفقير.

ولم تغب سوريا عن الكلمات المشجعة والمتعاطفة مع أسماء الأسد، وأكد أحدهم أن حرم الرئيس السوري ستنتصر على مرضها، كما انتصرت سوريا على "دائها الخبيث".

المصدر: تويتر

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