إجلاء سعوديين عالقين في إندونيسيا

قال السفير السعودي لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي، إنه تم إخلاء 44 سائحا سعوديا من جزيرة لومبوك ووصولهم إلى جاكرتا، بعد الزلزال القوي الذي هز المنطقة، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

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وأشار الشعيبي، اليوم الخميس، إلى أن الإصابات وسط السياح السعوديين لا تكاد تذكر عدا مواطنة تعرضت لإصابة بسيطة بالظهر وغادرت إلى المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ".

إلى ذلك، تضاعفت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب الجزيرة الأحد الماضي، لتصل إلى 131 قتيلا، و1477 مصابا بجروح بليغة، فيما يعيش أكثر من 156 ألف شخص في العراء، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نورغروهو أمس الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر الإندونيسي محمد هادي، أن بعض القرى دمرت بنسبة 100 في المئة وتهدمت كل المنازل والطرقات وانهارت الجسور.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين من بين الأنقاض إثر هذا الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجات، وأحدث مشاهد ذعر بين السكان والسياح، بعد أسبوع على زلزال آخر أوقع 17 قتيلا على الأقل في الجزيرة البركانية التي يرتاد السياح شواطئها.

المصدر: وكالات