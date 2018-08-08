مقتل يمني وجرح 11 سعوديا بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على جازان

أفادت مصادر إعلامية سعودية، بمقتل مقيم يمني وإصابة 11 آخرين بسقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثيين على محافظة جازان جنوبي المملكة.

وصدت الدفاعات السعودية صاروخا بالستيا آخر أطلقه الحوثيون من محافظة عمران اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.

من جهته، أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة (جازان) وبطريقة متعمدة لاستهداف الأحياء السكنية والآهلة بالسكان ما يمثل استهدافا مباشرا للمدنيين وخرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني بما فيها المادة 51 والمادة 52.

وأوضح المالكي أن الصاروخ كان يستهدف مدينة (نجران)، وأُطلق بطريقة متعمدة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن ذلك إصابات.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ "جميع الإجراءات الرادعة لهذه الإطلاقات الهمجية والعبثية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني"،

وقال: "من يقف وراء هذه الجرائم الإرهابية لن يفلت من المحاسبة وسيستمر التحالف في جهوده لحفظ الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: وسائل إعلام سعودية