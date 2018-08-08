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صلب مدان بالقتل والسرقة في مكة المكرمة

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صلب مدان بالقتل والسرقة في مكة المكرمة
Sputnik Михаил Воскресенский
المملكة العربية السعودية - أرشيف
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بتنفيذ حكم القتل والصلب بأحد الجناة في مكة المكرمة، أقدم على قتل امرأة بطعنها بسكين، بعد انتهاك حرمة منزلها وإطلاق النار فيه وسلب مقتنياتها.

وجاء في البيان: "أقدم إلياس أبو الكلام جمال الدين (ميانماري الجنسية)، على قتل نبين شونا سراج الإسلام (ميانمارية الجنسية)، وذلك بطعنها عدة مرات بسكين ما أدى لوفاتها بعد انتهاك حرمة منزلها، وإطلاق النار فيه وسلب ذهبها وبيعه".

وأشار البيان، إلى أن السلطات الأمنية في المملكة تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدرت بحقه لائحة اتهام تقضي بثبوت ما نسب إليه.

وشملت لائحة الاتهام أيضا، "انتهاكه حرمة منزلين وتهجمه على أصحابهما وسرقتهما وإطلاق النار والشروع في قتل صاحب أحد المنزلين والشروع في اغتصاب امرأة وسرقة السلاح وذخيرته المستخدمة في جرائمه".

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وجاء في قرار الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله وصلبه، وتم تأييد القرار من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني".

ونفذ حكم القتل حدا في الجاني الأربعاء داخل منطقة مكة المكرمة.

المصدر: الرياض

// 26.06.2018 по тикету 15478

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