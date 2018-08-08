الخطوط الجوية الكويتية تعوّض مواطنة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شركة الخطوط الجوية الكويتية، وافقت على تعويض مواطنة إسرائيلية بعد رفض بيعها تذكرة سفر على إحدى رحلاتها من مطار هيثرو في لندن لأنها إسرائيلية.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحادث وقع في نوفمبر الماضي، حيث وافق موظفو الخطوط الجوية الكويتية في البداية على بيع التذكرة لماندي بلومينثال المتوجهة إلى تايلاند، ثم عادوا عن قرارهم بدعوى أن الإسرائيليين محرمون من السفر على متن الطائرات الكويتية.

وانتشر في شبكة الإنترنت مقطع فيديو يسجل مشادات كلامية بين الإسرائيلية وموظف في الشركة الكويتية في المطار.

وذكرت الصحيفة أن بلومينثال قاضت بدعم من منظمة "المحامين البريطانيين من أجل إسرائيل" الشركة الكويتية، واتهمتها بالتمييز العرقي والتحرش ما دفع "الخطوط الكويتية" إلى تعويض خسائرها لكن دون الإقرار بمسؤولية الشركة عن الحادث، فيما لم تكشف وسائل الإعلام عن قيمة التعويض.

المصدر:جيروزاليم بوست