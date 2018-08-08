إخماد حريق في سينما وسط القاهرة
نجحت فرق الإطفاء المصرية اليوم الأربعاء، في إخماد حريق شب بمقر سينما "ريفولي" بمنطقة التوفيقية في وسط القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق أتى على صالة العرض الرئيسية والدور العلوي للسينما بالكامل.
#اليوم_السابع | حريق بسينما ريفولى وسط القاهرة والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيرانhttps://t.co/o5I9a05AaTpic.twitter.com/oVjv64FhrS— اليوم السابع (@youm7) ٨ أغسطس ٢٠١٨
وأضافت أن اللواء هشام لطفي مساعد مدير أمن القاهرة توجه إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.
فيديو وصور| #حريق هائل بـ #سينما_ريفولي#وسط_القاهرة والمطافئ تحاول السيطرةhttps://t.co/rwHK8fwRhgpic.twitter.com/zPysfIOM2Y— مصراوي (@Masrawy) ٨ أغسطس ٢٠١٨
🔴 عاجل| أول فيديو لحريق سينما «#ريفولي» 🎥— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) ٨ أغسطس ٢٠١٨
https://t.co/4f1xieTRFCpic.twitter.com/cHvl898TL3
حريق كبير في #سينما_ريفولي بوسط البلد— Ŕàñîå Ñäbìľ 🇪🇬 (@caselia5050) ٨ أغسطس ٢٠١٨
نشب منذ قليل، حريق كبير فى سينما ريفولي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بـ #القاهرة .
وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن القاهرة، بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وجار السيطرة عليه الآن. pic.twitter.com/InQ8T4ygoO
وأشارت إلى وصول فرقة من المعمل الجنائي في القاهرة، وبدء التحقيق في الموقع للوقوف على أسباب الحريق.
المصدر: اليوم السابع