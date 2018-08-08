إخماد حريق في سينما وسط القاهرة

نجحت فرق الإطفاء المصرية اليوم الأربعاء، في إخماد حريق شب بمقر سينما "ريفولي" بمنطقة التوفيقية في وسط القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق أتى على صالة العرض الرئيسية والدور العلوي للسينما بالكامل.

#اليوم_السابع | حريق بسينما ريفولى وسط القاهرة والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيرانhttps://t.co/o5I9a05AaTpic.twitter.com/oVjv64FhrS — اليوم السابع (@youm7) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وأضافت أن اللواء هشام لطفي مساعد مدير أمن القاهرة توجه إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.

حريق كبير في #سينما_ريفولي بوسط البلد

نشب منذ قليل، حريق كبير فى سينما ريفولي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد بـ #القاهرة .

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن القاهرة، بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وجار السيطرة عليه الآن. pic.twitter.com/InQ8T4ygoO — Ŕàñîå Ñäbìľ 🇪🇬 (@caselia5050) ٨ أغسطس ٢٠١٨

وأشارت إلى وصول فرقة من المعمل الجنائي في القاهرة، وبدء التحقيق في الموقع للوقوف على أسباب الحريق.

المصدر: اليوم السابع