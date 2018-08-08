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إخماد حريق في سينما وسط القاهرة

أخبار العالم العربي

إخماد حريق في سينما وسط القاهرة
Reuters Amr Dalsh
حريق وسط القاهرة- أرشيف
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نجحت فرق الإطفاء المصرية اليوم الأربعاء، في إخماد حريق شب بمقر سينما "ريفولي" بمنطقة التوفيقية في وسط القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق أتى على صالة العرض الرئيسية والدور العلوي للسينما بالكامل.

وأضافت أن اللواء هشام لطفي مساعد مدير أمن القاهرة توجه إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.

وأشارت إلى وصول فرقة من المعمل الجنائي في القاهرة، وبدء التحقيق في الموقع للوقوف على أسباب الحريق.

المصدر: اليوم السابع

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