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نصيحة من ذهب للمصريين!

أخبار العالم العربي

نصيحة من ذهب للمصريين!
Reuters
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كشف رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية المصرية وصفي أمين للمواطنين المصريين، عن الطريقة المثلى للتعامل مع الذهب في الوقت الحالي شراء وبيعا.

ورأى أمين في حديث تلفزيوني أن أسعار الذهب لن تنخفض مرة أخرى، وذلك لأن سعره الحالي مقارب لتكلفة الاستخراج.

وأكد أن من يبيع الذهب الآن سيخسر، ناصحا بشراء هذا المعدن الثمين لأن أسعاره "هترجع ترتفع تاني".

وعقّب الإعلامي المصري سيد علي، ممازحا الخبير حين أكد أن سعر الذهب لن ينخفض أكثر بقوله: "مش انت اللي بتحدد يا فندم السوق اللي بيحدد".

وعلى الرغم من أن رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصرية قد برر بطريقة منطقية موقفه من سعر الذهب، إلا أن توقعات الخبراء لا تصيب دائما، بما فيها الصادرة عن الكبار منهم.

المصدر: المصريون + يوتيوب

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