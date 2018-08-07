أحدث صاروخ روسي يحمل أحلام مصر إلى الفضاء

تستعد روسيا لإطلاق القمر الصناعي المصري Egyptsat-A، في الـ22 من نوفمبر المقبل بواسطة أحدث صاروخ روسي حامل للأقمار الاصطناعية.

وكشف مصدر مقرب من صناعة الفضاء الروسية لـRT، أن روسيا ستطلق القمر المصري بصاروخ "سويوز 2.1 بي" الذي يتمتع بمواصفات تفوق أقرانه من سلسلة "سويوز".

وأوضح المصدر أن الصاروخ مزود بوحدة تسريع تصل بالأقمار إلى مدارها الصحيح بشكل مثالي، كما أن المحرك الذي يصعد بالصاروخ إلى الفضاء، معدل بشكل أكبر من الصواريخ السابقة.

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وأشار المصدر إلى أن القمر سيتم إطلاقه من مطار "بايكونور" في كازاخستان وستوكل إليه بعض المهام العسكرية التي ستساعد مصر على حماية حدودها من الإرهاب.

ويتمتع القمر بخصائص تفوق الأقمار الصناعية الأخرى، ويتميز بأحدث الأنظمة البصرية والمراقبة وكفاءة الخلايا الشمسية العالية، كما يستطيع رصد الحدود المصرية من جميع الاتجاهات وتصوير المناطق بجودة عالية.

وسيساعد القمر مصر في تنمية المناطق الزراعية واكتشاف الثروات المعدنية، حيث تم تزويده بكاميرا 2.5 متر.

وتبلغ كلفة القمر الجديد 100 مليون دولار، حيث تصنعه مجموعة كبيرة من أفضل المصممين الروس في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وفي مايو 2016، أعلنت شركة" إينيرغيا" الروسية أنها باشرت في تجميع القمر المصري الجديد، وستغطي كلفته بفضل التأمين المالي على القمر الضائع EgyptSat-2 الذي أطلق في 16 أبريل 2014 من مطار "بايكونور" الفضائي بصاروخ "سويوز-او".

المصدر: RT