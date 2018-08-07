مصر.. حركة ترقية لعدد كبير من القضاة

وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر على ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف وترقية 322 مستشارا إلى درجة نائب رئيس استئناف وترقية 350 رئيس محكمة إلى مستشار.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر يحيى خليفة، إن المجلس اعتمد الترقيات أمس.. حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفقا لما تقتضية حاجة العمل.

وأشار خليفة إلى أنه من المقرر أن يبدأ مجلس القضاء الأعلى استقبال التظلمات من القضاة بشأن التنقلات بدءا من اليوم وحتى 13 أغسطس الجاري.

المصدر: الأهرام