سوريا تفرض رسوما على مصر

فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية رسوما جديدة على أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.

وأعلن عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك باتحاد الصناعات في مصر بهاء عبد المجيد، أن الوزارة السورية أصدرت قرار رقم "695" الذي يقضي بفرض رسوم 700 ليرة أى ما يعادل 25 جنيه عن كل متر مربع من السيراميك المستورد من البلاد العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها مصر.

وأضاف عبد المجيد، في بيان له اليوم، أن القرار السوري يهدد تنافسية السيراميك المصري في الأسواق الخارجية بصفة عامة والسوق السورية خاصة والتي تعد من الأسواق الأساسية والواعدة لمنتج السيراميك المصري خاصة، وأن تركيا والتي تعد المنافس الأكبر لمصر لا يمكنها التصدير بشكل مباشر للسوق السورية حاليا.

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وأشار إلى أن مصر صدرت لسوريا سيراميك وقرميد بأكثر من 500 مليون جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية وذلك في الفترة ما بين 2013 إلى 2017، لافتا إلى أن السوق السورية تحتل الترتيب رقم 7 في صادرات مصر من السيراميك والقرميد وتمثل 6 % من إجمالى صادرات القطاع إلى دول العالم كله.

وأكد عبد المجيد، أن تحصيل رسوم 25 جنيه على كل م2 من السيراميك المصري الذي يتحمله المصدرون المصريون سيؤدي إلى زيادة أسعار التصدير بنسبة 50% تقريبا مما يهدد السيراميك المصري بفقدان أحد أهم مميزاته التنافسية في الأسواق الخارجية، وخاصة السوق السورية مقارنة بصادرات السيراميك من الدول المنافسة وفي مقدمتها إيران وتركيا وبعض الدول الإفريقية.

المصدر: اليوم السابع