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مساعدات روسية لبلدة سورية عاد إليها معظم لاجئيها

أخبار العالم العربي

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عاد إلى بلدة الغنطو شمالي حمص السورية، معظم سكانها الذين نزحوا عنها هربا من ويلات الحرب، في خطوة إضافية ملموسة على طريق تقدم جهود دمشق وموسكو لضمان عودة اللاجئين.

ونقلت وكالة نوفوسني اليوم الثلاثاء عن مسؤول في بلدية الغنطو قوله: "قبل الحرب كان عدد سكان بلدتنا حوالي 16 ألف نسمة، أما الآن فيقطنها 13 ألفا، وهذا مؤشر جيد جدا، فالناس يعودون يوميا".

وأضاف أن السلطات تساعد في إعادة تأهيل البنية التحتية في البلدة، مع التركيز على إيصال المياه والكهرباء، فيما يقدم المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات إنسانية لسكان البلدة.

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يذكر أن مناطق شمالي حمص التي شملتها مناطق وقف التصعيد، قد استعادها الجيش السوري عن طريق المصالحات التي توسط فيها الجانب الروسي، وبمعزل عن العمليات العسكرية والقتال، ما جنبها المزيد من الدمار والضحايا.

وتشهد حمص ومحافظات سورية أخرى استمرار عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم وبلداتهم من المناطق السورية الآمنة، وبلدان الجوار وفي مقدمتها لبنان والأردن.

المصدر: نوفوستي

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