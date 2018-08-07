السيسي يستقبل محمد بن زايد

يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان: "يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، صاحب السمو الشيخ نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ليحل ضيفا عزيزا على وطنه الثاني مصر".

وأشار المتحدث في بيانه إلى أن "الزيارة ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وذلك على ضوء ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة".

المصدر: وكالات