// 26.06.2018 по тикету 15478
السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان
Sputnik
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قال السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كوغن إن تل أبيب اتفقت مع موسكو على أن تضمن عدم تجاوز الجيش السوري الخط الفاصل مع إسرائيل في هضبة الجولان، وفق تصريحه.
وذكر كوهن للصحفيين اليوم الاثنين: "تم التوصل إلى اتفاقيات متسقة على أن روسيا تأخذ على عاتقها التزاما بالتحقق من أن الجيش السوري لا يتجاوز الخط الفاصل المثبت في اتفاق فك الاشتباك عام 1974. ويبدو أن كل شيء يعمل لحد الآن، آمل بأن تبقى الأمور كذلك مستقبلا".
وشدد كوهن على أن إسرائيل لا تزال مصرة على سحب التشكيلات الإيرانية من سوريا، مضيفا: "سيكون الوضع مثاليا بالنسبة لنا حين سيغادر آخر جندي إيراني الأراضي السورية".
المصدر: تاس
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