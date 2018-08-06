 
مباشر

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان

أخبار العالم العربي

السفير الإسرائيلي لدى روسيا: موسكو ملتزمة بضبط الحدود في الجولان
Sputnik
سفير إسرائيل لدى موسكو هاري كورين عند مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km5y

قال السفير الإسرائيلي في موسكو هاري كوغن إن تل أبيب اتفقت مع موسكو على أن تضمن عدم تجاوز الجيش السوري الخط الفاصل مع إسرائيل في هضبة الجولان، وفق تصريحه.

وذكر كوهن للصحفيين اليوم الاثنين: "تم التوصل إلى اتفاقيات متسقة على أن روسيا تأخذ على عاتقها التزاما بالتحقق من أن الجيش السوري لا يتجاوز الخط الفاصل المثبت في اتفاق فك الاشتباك عام 1974. ويبدو أن كل شيء يعمل لحد الآن، آمل بأن تبقى الأمور كذلك مستقبلا".

وشدد كوهن على أن إسرائيل لا تزال مصرة على سحب التشكيلات الإيرانية من سوريا، مضيفا: "سيكون الوضع مثاليا بالنسبة لنا حين سيغادر آخر جندي إيراني الأراضي السورية".

إقرأ المزيد
مركبات تابعة لقوات حفظ السلام الدولية والشرطة العسكرية الروسية في الجولان الأمم المتحدة: لا خلط بين مهمتي القوات الأممية والشرطة العسكرية الروسية في الجولان

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا