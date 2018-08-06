// 26.06.2018 по тикету 15478
الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون نحو نجران
Reuters Faisal Nasser
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أعلنت السلطات السعودية أن قواتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه نجران جنوبي المملكة.
وقد أعلنت "انصار الله" في وقت سابق قيام "القوة الصاروخية" التابعة لها بقصف معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي من طراز "بدر- 1".
🚀 عاجل | القوة الصاروخية تقصف معسكر الواجب السعودي في #نجران بصاروخ باليستي من طراز #بدر_1#العام_الباليستي#اليمن#المركز_الإعلامي_لأنصارالله#Yemen— المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMC) 6 августа 2018 г.
المصدر: وكالات
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