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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون نحو نجران

أخبار العالم العربي

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون نحو نجران
Reuters Faisal Nasser
(صورة أرشيفية)
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أعلنت السلطات السعودية أن قواتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه نجران جنوبي المملكة.

وقد أعلنت "انصار الله" في وقت سابق قيام "القوة الصاروخية" التابعة لها بقصف معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي من طراز "بدر- 1".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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