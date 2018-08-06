الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون نحو نجران

أعلنت السلطات السعودية أن قواتها للدفاع الجوي، اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه نجران جنوبي المملكة.

وقد أعلنت "انصار الله" في وقت سابق قيام "القوة الصاروخية" التابعة لها بقصف معسكر الواجب السعودي في نجران بصاروخ باليستي من طراز "بدر- 1".

المصدر: وكالات