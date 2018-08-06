مصادر أمنية عراقية: داعش لا يزال ينشط في ديالى

كشفت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، عن وجود نشاط لتنظيم "داعش" في بعض مناطق محافظة ديالى شمال شرقي العراق.

وقالت المصادر لـRT إن "منطقة حوض الوقف في ديالى تشهد نشاطا كبيرا لتنظيم داعش، رغم وجود عمليات عسكرية في المحافظة لكن في مناطق أخرى غير التي ينشط فيها التنظيم".

وأضافت أن "التنظيم في هذه المنطقة يشكل تهديدا كبيرا للمحافظة والمحافظات التي حولها، لانتشار البساتين والمناطق الزراعية فيها التي تسهل تحركات عناصر التنظيم".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تشن عمليات عسكرية مستمرة على أوكار التنظيم في ديالى.

المصدر: RT