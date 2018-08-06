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حزب الله اللبناني يدين محاولة اغتيال مادورو

أخبار العالم العربي

حزب الله اللبناني يدين محاولة اغتيال مادورو
Globallookpress
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ندد حزب الله اللبناني بمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وشجب جزب الله في بيان له اليوم ما أسماه "التدخلات المستمرة من قبل الإدارات الأميركية في شؤون فنزويلا ومحاولات قلب النظام بشتى السبل العسكرية والاقتصادية".

واعتبر حزب الله أن "محاولة اغتيال مادورو حلقة في سياق المؤامرات التي تحيكها واشنطن لضرب الدول الحرة المناصرة لقضية فلسطين والرافضة للهيمنة الأميركية على العالم".

وهنأ حزب الله "الرئيس مادورو بسلامته"، وأشاد "بصموده وشجاعته ووقوفه والشعب الفنزويلي بوجه الضغوط الأميركية الهائلة التي تمارس عليهم"، وأعرب عن "الاعتزاز بالصداقة التي تجمعنا به وبشعبه الوفي".

المصدر: قناة المنار

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