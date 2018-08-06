جدل في مصر بعد تشويه تمثال الخديوي إسماعيل (صورة)

سادت حالة من الجدل في مصر، بعد تشويه تمثال للخديوي إسماعيل في محافظة الإسماعيلية المدهون حديثا من قبل المحافظة.

وقررت وزير الثقافة المصري إيناس عبدالدايم، تشكيل لجنة مكونة من خبراء من قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وزارة الثقافة لمعاينة تمثال الخديوي إسماعيل المصنوع من الجرانيت المطلي بالألوان، ويصل طوله نحو 7 أمتار وبارتفاع مترين عن سطح الأرض وبحث أسباب تشوهه.

facebook

وناشدت وزيرة الثقافة جميع الجهات بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزارء الذي يخص وزارة الثقافة في أعمال ترميم أو تجميل الميادين.

وقالت إن الوزارة تقف بالمرصاد لكل محاولات تشويه الذوق العام وستعمل الوزارة لبحث آليات عودة التمثال إلى أصله بالتعاون بين قطاعي الفنون التشكيلية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري المعنيين بتطوير الحدائق والميادين من الناحية الجمالية والحضارية بالتعاون مع المحافظات.

من جانبه، قال محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر، إن تمثال الخديوي إسماعيل لم يتشوه، لافتا إلى أنه يتم عمل صيانة دورية للتماثيل لرفع كفائتها بشكل دورى، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة في محافظة الإسماعيلية للتعامل مع التماثيل والأماكن العامة منذ فترة على أن تتولى تلك اللجنة تطوير الأماكن العامة والتماثيل.

وأشار إلى أن لجنة تطوير التمثال شوهت صورته من خلال استخدام الألوان بصورة خاطئة، موضحا أنه يتم العمل على تصحيح صورته مرة أخرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية