// 26.06.2018 по тикету 15478
رئيس أركان الجيش المصري يتوجه للسودان
AFP
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غادر القاهرة ظهر اليوم الإثنين، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد ، متجها إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" فى زيارة رسمية.
وتوجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الخرطوم لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة.
ومن المنتظر أن يعقد فريد خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.
المصدر: الوطن
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