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رئيس أركان الجيش المصري يتوجه للسودان

أخبار العالم العربي

رئيس أركان الجيش المصري يتوجه للسودان
AFP
المشير السيسي مع رئيس أركان الجيش المصري
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غادر القاهرة ظهر اليوم الإثنين، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد ، متجها إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" فى زيارة رسمية.

وتوجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الخرطوم لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة.

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ومن المنتظر أن يعقد فريد خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

المصدر: الوطن

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