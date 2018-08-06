رئيس أركان الجيش المصري يتوجه للسودان

غادر القاهرة ظهر اليوم الإثنين، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد ، متجها إلى العاصمة السودانية "الخرطوم" فى زيارة رسمية.

وتوجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية إلى الخرطوم لحضور الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية - السودانية المشتركة.

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ومن المنتظر أن يعقد فريد خلال الزيارة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمني، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.

المصدر: الوطن