العراق ينسق مع الفاتيكان للحد من هجرة المسيحيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، اليوم الاثنين، عن تنسيق بين الحكومة العراقية ودولة الفاتيكان للحد من هجرة المسيحيين من العراق.

ويشهد العراق منذ تسعينات القرن الماضي، هجرة العوائل المسيحية زادت وتيرتها بعد 2003، من العراق إلى دول غربية.

وبحسب إحصائيات متداولة، فإن مليون مسيحي تقريبا هاجر خارج العراق خلال الـ15 سنة الماضية.

وقال محجوب في تصريحات صحفية لـ RT ووسائل إعلامية أخرى: "الحكومة تنسق جهودها مع دولة الفاتيكان لمنع هذه الهجرة المنظمة وتثبيت المسيحيين في العراق".. "المسيحيون مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي، ونحن حريصون على وجودهم في العراق وتوفير الحماية لهم".

وهاجم تنظيم "داعش" خلال 2014 مناطق مسيحية في محافظة نينوى ومركزها الموصل، وأسفر الهجوم عن تشريد سكان المناطق وتخريب دور العبادة فيها.

المصدر: RT