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شاهد.. فرحة عارمة للجنود المصريين بعد إصابة صاروخية دقيقة

أخبار العالم العربي

شاهد.. فرحة عارمة للجنود المصريين بعد إصابة صاروخية دقيقة
youtube/CGTN
جندي من الجيش المصري
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شهدت الجولة الثانية من الألعاب العسكرية الدولية وخاصة في مسابقة "السماء الصافية" في الصين، تفوق القوات الجوية المصرية على باقي القوات المتنافسة واحتلالها المركز الأول.

وفي الفيديو المرفق، تبدو إصابة دقيقة لجندي مصري، باستخدام قاذف QW الصيني المشابه لقاذف "إيغلا – إس" الروسي الشهير.

وساعدت هذه الإصابة في احتلال القوات المصرية المركز الأول في الجولة الثانية من المسابقة، بعد شغلها المركز الثاني في الجولة الأولى وراء الصين.

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة، قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بينها من الدول العربية السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: RT

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