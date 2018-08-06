 
مباشر

وفد من "الجهاد الإسلامي" يزور موسكو

أخبار العالم العربي

وفد من
Sputnik
موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km2x

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصول وفد تابع لها للعاصمة الروسية موسكو يترأسه الأمين العام للحركة داخل الأراضي الفلسطينية زياد النخالة، بدعوة رسمية من الجانب الروسي.

وأوضحت الحركة في بيان أن الوفد يضم إلى جانب النخالة، عضوي المكتب السياسي للحركة محمد الهندي، وأنور أبو طه.

وأشارت الحركة أنه سيكون من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين الروس لبحث الوضع الفلسطيني، و"لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة".

وأكدت في البيان أنه سيتم التطرق إلى ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قائلة إن الوفد "سيعرض أمام المسؤولين الروس ما يجري من مؤامرات تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا