وفد من "الجهاد الإسلامي" يزور موسكو

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية وصول وفد تابع لها للعاصمة الروسية موسكو يترأسه الأمين العام للحركة داخل الأراضي الفلسطينية زياد النخالة، بدعوة رسمية من الجانب الروسي.

وأوضحت الحركة في بيان أن الوفد يضم إلى جانب النخالة، عضوي المكتب السياسي للحركة محمد الهندي، وأنور أبو طه.

وأشارت الحركة أنه سيكون من المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين الروس لبحث الوضع الفلسطيني، و"لإظهار الحقائق المتعلقة بالعدوان والانتهاكات الإسرائيلية وجريمة الحصار المتواصل على قطاع غزة".

وأكدت في البيان أنه سيتم التطرق إلى ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قائلة إن الوفد "سيعرض أمام المسؤولين الروس ما يجري من مؤامرات تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني".

المصدر: وكالات