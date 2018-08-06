شاهد ماذا حدث لمدرعة القوات المصرية في الألعاب العسكرية

شهدت الألعاب العسكرية الدولية المقامة في مرحلتها الحالية في الصين حادثا فنيا تسبب في خسارة الفريق المصري نقاطه، حيث تعطلت مدرعته قبل بلوغه النهاية ببضع دقائق.

وتظهر المدرعة في الفيديو متوقفة في اللحظة 4:17:17 (في الفيديو) ويترجل الجندي منها ويشير بيديه إلى وجود عطل في المدرعة، مما دفع بقوات الدعم للوصول للمساعدة.

وأكد مصدر عسكري لـRT من داخل المسابقة العسكرية، أن تعطل المدرعة يتحمله الفريق، حيث أن الدعم التقني للمدرعة يجب أن يكون على عاتقه.

وأشار المصدر إلى أن الفريق المصري كان يحتل المركز الأول، متفوقا على الصين ولكن بهذه الواقعة تخلف عن مركزه.

وأشار إلى أن النتائج ستعلن غدا، وسيتضح كم فقد الفريق المصري من النقاط، مؤكدا أنه في كل الأحوال قد يحتل المركز الثاني.

وجرت مراسم افتتاح الألعاب العسكرية الدولية-2018 في الـ28 من الشهر الماضي في متنزه الثقافة والترفيه التابع للقوات المسلحة الروسية في ميدان ألابينو بضواحي موسكو، بمشاركة فرق الدول المتنافسة، قبل انتقالها إلى الصين للمنافسة هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بينها من الدول العربية السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.