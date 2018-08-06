كندا تطلب إيضاحات حول تجميد السعودية للعلاقات التجارية معها

صرحت الخارجية الكندية بأنها تريد إيضاحات من السعودية حول قرارها طرد سفير كندا من المملكة وتجميد العلاقات التجارية معها.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، ماري بيير ياريل، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن بلادها "تريد أن تحصل على مزيد من الوضوح" من السعودية بخصوص قرارها الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت السعودية أمس الأحد تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفير كندا واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على بيان مقتضب أصدرته الأخيرة حول حملة اعتقالات "النشطاء المدنيين في السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة.

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".

المصدر: رويتز