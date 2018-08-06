 
مباشر

كندا تطلب إيضاحات حول تجميد السعودية للعلاقات التجارية معها

أخبار العالم العربي

كندا تطلب إيضاحات حول تجميد السعودية للعلاقات التجارية معها
wikipedia/ Peregrine981
مبنى الخارجية الكندية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km2h

صرحت الخارجية الكندية بأنها تريد إيضاحات من السعودية حول قرارها طرد سفير كندا من المملكة وتجميد العلاقات التجارية معها.

إقرأ المزيد
علما السعودية وكندا كندا ترد على طرد سفيرها من السعودية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية، ماري بيير ياريل، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إن بلادها "تريد أن تحصل على مزيد من الوضوح" من السعودية بخصوص قرارها الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت السعودية أمس الأحد تجميد علاقاتها التجارية مع كندا وطرد سفير كندا واستدعاء سفير الرياض من أوتاوا، ردا على بيان مقتضب أصدرته الأخيرة حول حملة اعتقالات "النشطاء المدنيين في السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج عنهم بسرعة.

واعتبرت الخارجية السعودية الموقف الكندي "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية، وتجاوزا كبيرا وغير مقبول لأنظمة المملكة وإخلالا بمبدأ السيادة وهجوما على المملكة".

المصدر: رويتز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا