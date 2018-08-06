سفير فلسطين في الأردن يرجح عقد قمة أردنية فلسطينية قريبا

رجح سفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري عقد قمة فلسطينية أردنية قريبا في عمان يبحث خلالها الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وأشاد عطا الله، بكلمة الملك عبدالله الثاني الذي ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد، وتأكيده خلالها على الثوابت الأردنية تجاه فلسطين والقضية والشعب الفلسطيني.

وشدد خيري على تقدير القيادة والشعب الفلسطيني لمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة والمؤيدة دائما للحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، مشيدا بجهود الملك المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتحقيق السلام الدائم والشامل القائم على إعادة الحقوق لأصحابها وعلى مبدأ حل الدولتين.



وقال خيري: "إن الملك وهو يؤكد موقف الأردن الثابت والراسخ تاريخيا من القضية الفلسطينية والذي لا يتغير ولا يقبل التغيير، فإنه وضع حدا للمشككين بهذا الموقف الأخوي الصادق الأمين والمتين والموثوق فلسطينيا ولجم المتشدقين والمزاودين على هذا الموقف، وأوصل رسالة واضحة وقوية لأشخاص وشعوب ودول، أن ثوابت السياسة الأردنية كما هي تاريخيا، ولن تستطع أي قوة خارجية التأثير عليها أو تغييرها مهما بلغ حجم الإغراءات أو الضغوطات".



وأشار خيري إلى أن فلسطين والأردن تقفان على الأرضية نفسها وتتمسكان بالثوابت نفسها، مؤكدا أن المواقف والثوابت الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني تشكل سندا وظهيرا قويا لفلسطين، ودرعا حصينا لقضيتها والأمة العربية جمعاء.

المصدر: "عمون نيوز"