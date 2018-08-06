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بعد شغور المنصب عامين.. سفير جامعة الدول العربية الجديد يباشر عمله في موسكو

أخبار العالم العربي

بعد شغور المنصب عامين.. سفير جامعة الدول العربية الجديد يباشر عمله في موسكو
Globallookpress Xinhua / Mohamed Assad
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باشر السفير جابر حبيب جابر مهامه رئيسا لبعثة جامعة الدول العربية في موسكو، بعد مرور عامين كان المنصب خلالهما شاغرا.

وينتظر أن يسلم السفير جابر وهو من الجمهورية العراقية، نسخة من أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية خلال الأسابيع المقبلة.

جابر حبيب جابر

والسفير الجديد للجامعة العربية حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من المملكة المتحدة. وانخرط لسنوات طويلة في العمل الأكاديمي في جامعات العراق، قبل أن ينتخب في العام 2004 رئيسا لمجمع العلوم السياسية في العراق.

وفي 2006 انتخب عضوا في البرلمان العراقي لدورتين متتاليتين، وكان أحد أعضاء لجنة مراجعة الدستور العراقي، ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.

ودخل السلك الدبلوماسي في العام 2012 سفيرا لبلاده في واشنطن. وشغل بعد ذلك منصب السفير في كل من تونس وفيينا، قبل أن يقع اختيار جامعة الدول العربية عليه ليشغل منصب رئيس بعثتها في موسكو.

المصدر: RT

  

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