انفجار في مخزن للأسلحة داخل مقر تابع للحشد الشعبي شمالي كربلاء

وقع انفجار في مخزن للعتاد بعد اندلاع حريق داخل مقر تابع للحشد الشعبي شمال كربلاء، حسبما أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين.

ونقلت "السومرية نيوز" عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حريقا اندلع داخل مخزن للأسلحة تابع لأحد فصائل الحشد الشعبي على طريق بغداد كربلاء شمال كربلاء".

وأضاف المصدر، أن "الحريق أدى إلى انفجار عتاد داخل المخزن".

ولم ترد حتى اللحظة معلومات عن وقوع إصابات.

المصدر: السومرية نيوز