انفجار سيارة وسط القاهرة ولا أنباء عن قتلى

أفادت وسائل إعلام مصرية بانفجار سيارة خاصة بعد اشتعال النيران فيها بمطلع جسر أكتوبر في منطقة الدقي وسط القاهرة.

وأوضحت المصادر أن النار طالت حافلة تصادف مرورها بجوار السيارة لحظة الانفجار، بالإضافة إلى تضرر 4 سيارات أخرى.

وأشارت إلى أن خبراء المفرقعات بالجيزة، وصلوا إلى موقع الحادثة لمعاينة الموقع والوقوف على أسباب الانفجار.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الإسعاف أحمد الأنصاري، أنه تم التعامل مع 3 مصابين ونقلهم للمستشفيات، مضيفا أنه تم الدفع بأربع عربات إسعاف أخرى لنقل مصابين آخرين كانوا في الموقع لحظة الانفجار.

المصدر: اليوم السابع