إيطاليا ترحب بتعاون مصر في التحقيق في مقتل ريجيني

رحبت إيطاليا بتعاون مصر "الممتاز" في التحقيق في مقتل الطالب الجامعي الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، الذي تسبب بتوتر علاقات البلدين لعدم اقتناع روما بتحقيقات القاهرة في القضية.

وفي هذا الصدد، عبر وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي عن ثقته في التحقيق الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقد في القاهرة الأحد، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقال الوزير عبر مترجم في تعليقات نقلها التلفزيون المصري "نرحب بشدة بالتعاون الممتاز القائم بين السلطة القضائية الإيطالية والسلطة القضائية المصرية. ونحن على يقين بأن العدالة ستتحقق في هذه القضية المأساوية والمؤلمة".

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وأضاف "سعدت هنا بأني لمست، من جانب الوزير والحكومة المصرية أيضا، رغبة في وصول التحقيق القضائي لنتيجة ملموسة".

وعمل محققون مصريون وإيطاليون على استعادة تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة في محطات مترو أنفاق القاهرة. وقالوا في يونيو حزيران إنهم وجدوا ثغرات في اللقطات وكانوا يحاولون اكتشاف السبب.

وتعود قصة ريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، إلى عام 2015 حين قدم إلى القاهرى لتحضير أطروحته للدكتوراه حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى في يناير 2016، في حي "الدقي" بالقاهرة، وعثر على جثته على طريق "القاهرة - الإسكندرية"، وعليها آثار تعذيب، وفق بيان للسفارة الإيطالية بمصر.

واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتل ريجيني، وهو ما نفته الحكومة المصرية.

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المصدر: وكالات