لأول مرة.. قوافل الحج الأردنية تتوجه لمكة المكرمة دون المرور بالمدينة

قال وزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، إن قوافل الحجاج ستنطلق هذا العام من الأردن باتجاه مكرمة المكرمة مباشرة دون المرور بالمدينة، لأول مرة في تاريخ قوافل الحج الأردنية.

وقال الوزير الأردني: " من باب حرص الحجاج على المرور بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، فإن طريق العودة لهم ستكون عبر المدينة المنورة".. "هذا الإجراء سيوفر من عناء السفر على الحجاج، ومن الوقت، فضلا عن تناقص الكلفة المادية المترتبة على الحجاج".

وأوضح الوزير أن "عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام يبلغ نحو 7 آلاف حاج، 52% إناث و 48% ذكور". وقال إن أكبر الحجاج الأردنيين هم 5 من مواليد 1930، وأصغرهم 3 من مواليد 1999.

كما أشار إلى أن هناك نظرة خاصة للحالات الإنسانية، والمتمثلة بالمرضية وخاصة إصابات السرطان والحج بالبدل (حج شخص عن آخر)، ويتم عرضها على لجان متخصصة، وقد خصص لكلا الحالتين 35 حاجا.

ومن أبرز تلك الحالات التي تطرق إليها الوزير أبو البصل، هو حج بدل عن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، قضت في حادث سير مروع قبل أقل من عام.

ومن المقرر أن تتوزع قوافل الحجيج الأردنيين لهذا العام على قسمين، بحيث تكون القافلة الأولى في الحادي عشر من أغسطس الجاري، والثانية في الـثاني عشر منه.

المصدر: "الأناضول"