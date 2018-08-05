اعتقال منفذ سطو على بنك بمسدس بلاستيك في الأردن

اعتقلت الشرطة الأردنية الأحد منفذ سطو على بنك في منطقة أبو نصير شمالي العاصمة عمان، وضبط بحوزته 13 ألفا و 240 دينارا ( 18650 دولارا)، ومسدس بلاستيكي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي في تصريح صحفي، إن "بلاغا ورد لمركز القيادة والسيطرة بعد ظهر اليوم، يفيد باقتحام مسلح فرع أحد البنوك شمالي العاصمة، وسلبه مبلغا ماليا تحت تهديد السلاح والفرار من المكان".

وأضاف المسؤول الأمني الأردني أنه: "تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وقيادة أمن إقليم العاصمة، فور تلقي البلاغ للتحقيق في الحادثة، وتمكن فريق التحقيق خلال ساعات من وقوع الحادثة عبر جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، وألقي القبض عليه، وبتفتيش منزله عثر على 13240 دينارا ومسدس بلاستيكي وبدأ التحقيق معه".

وكانت مدينة إربد في شمال الأردن شهدت، الأربعاء الماضي، حالة مشابهة، فقد تمكن مسلح تنكر بزي نسائي، من السطو على فرع أحد البنوك في المدينة، وسلب مبلغ من المال تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار.

وشهد الأردن، منذ بداية العام الجاري 16 عملية سطو مسلح، منها محاولة واحدة فاشلة، كان أبرزها السطو المسلح على 3 فروع بنوك في عمان، إلى جانب عمليات أخرى طالت محلات تجارية وصيدليات ومكتب بريد.

المصدر: وسائل إعلام أردنية