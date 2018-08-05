// 26.06.2018 по тикету 15478
مقتل 3 أشخاص بتفجير وسط العاصمة الصومالية
Reuters Feisal Omar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klzu
أعلنت الشرطة في الصومال مقتل 3 أشخاص، بتفجير سيارة مفخخة في شارع رئيسي وسط العاصمة مقديشو، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وقالت الشرطة إن "سيارة كانت متوقفة أمام مطعم في شارع مكة المكرمة المزدحم انفجرت متسببة بمقتل 3 أشخاص وألحقت أضرارا بالمباني المجاورة".
وأكد أحد أفراد الطاقم الطبي يدعى عبدي كار عبد الرحمن، وصول جثتين و7 مصابين إلى مستشفى العاصمة.
وتعم الصومال حالة من الفوضى والعنف منذ عام 1991، إذ تسعى حركة "الشباب" المتشددة إلى إسقاط الحكومة.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)