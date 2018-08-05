حماس تعقد اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية في غزة بحضور فتح

عقدت حركة حماس في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية بحضور حركة فتح، اجتماعا لمناقشة مسألة المصالحة الفلسطينية الداخلية، وكسر الحصار عن القطاع، حسب ما ذكر مراسلنا في غزة.

من جانبه، أكد مفوض العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، أنهم في حماس فضلوا الاجتماع مع الفصائل الفلسطينية وإطلاعها على ما يجري، موضحا أن الحراك الحالي وزيارة المكتب السياسي لحماس في الخارج للاجتماع في قطاع غزة لم ينته.

وقال بدران: "حديث التهدئة والحرب والسلم هو قرار وطني ولن يطبق شيء إلا بتوافق الجميع.. ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".. "لا يمكن أي ترتيب سياسي أو ميداني أو تحسين الوضع في قطاع غزة بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن مسؤولية قطاع غزة "لا تخص حركة حماس وحدها".

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وتطرق بدران إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، قائلا إن "لدى حماس هدفا استراتيجيا تشاركها فيه الفصائل الأخرى وهو أن الحصار الممتد منذ 11 عاما يجب أن يتوقف".

وتابع: "آن الأوان لشعبنا أن يأخذ حقه الطبيعي بالعيش دون التنازل عن الثوابت الوطنية، فشعبنا الذي قدم التضحيات لن يكون على حساب الثوابت".

أما الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، فقد أكد أن "الفصائل الفلسطينية لن تكون شاهد زور على ما يجري الحديث عنه من اتفاقات بين حركة حماس وإسرائيل".

وقال أبو سيف، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" إن حركته ترفض التعامل مع القضية الفلسطينية كأجزاء منفردة فهي قضية واحدة ومصير واحد تقوده القيادة والشعب، مطالبا حركة حماس بأن لا تستخدم الفصائل وسيلة لتمرير ما تريد.

المصدر: RT + وكالات