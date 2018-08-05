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تعرض السفيرة الأمريكية في بنغلادش لهجوم مسلح

أخبار العالم العربي

تعرض السفيرة الأمريكية في بنغلادش لهجوم مسلح
@USAmbBangladesh Twitter
مارشا بيرنيكات
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هاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها السفيرة الأمريكية في بنغلاديش مارشا بيرنيكات، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار.

وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.

المصدر: وكالات

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