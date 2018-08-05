// 26.06.2018 по тикету 15478
تعرض السفيرة الأمريكية في بنغلادش لهجوم مسلح
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هاجمت مجموعة من المسلحين سيارة كانت تستقلها السفيرة الأمريكية في بنغلاديش مارشا بيرنيكات، وفقا للمكتب الصحفي للسفارة الأمريكية في بنغلاديش.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن السفيرة وسائقها وحراس الأمن لم يتأذوا لكن سيارتين أمنيتين أصيبتا بأضرار.
وذكرت وسائل إعلام، أن المهاجمين كانوا على دراجات نارية.
5 августа 2018 г.
المصدر: وكالات
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