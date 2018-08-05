سلاح الجو السوري يقصف "داعش" في عمق بادية السويداء

نفذ سلاح الجو السوري اليوم غارات مركزة على تحركات وتجمعات "داعش" في عمق بادية السويداء.

وافادت وكالة سانا بأن سلاح الجو نفذ عدة غارات مركزة على تحركات وآليات التنظيم على جهة منطقة الكراع وبئر قنيان وصنيم الغرز على عمق نحو 30 كم شرق قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي.

وبين المصدر أن الغارات أسفرت عن القضاء على عدد من عناصر "داعش" وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

ويتخذ عناصر "داعش" من منطقة البادية شمال شرق السويداء منطلقا لهجماتهم والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

المصدر: سانا