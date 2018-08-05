الكنيسة القبطية تجرد راهبا من رهبانيته

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر قرار، بتجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبانيته، وعودته إلى اسمه العلماني وائل سعد تاوضروس، وتبرأت من انتسابه إلى الرهبنة.

وأكدت الكنيسة في بيانها، أن "القرار جاء بعد تحقيق رهباني بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشؤون الرهبنة والأديرة، مع الراهب المقاري، بخصوص الاتهامات والتصرفات التي صدرت عنه، والتي لا تليق بالسلوك الرهباني والحياة الديرية، والالتزام بمبادئ ونذور الرهبانية من الفقر الاختياري والطاعة والعفة".

ودعت الكنيسة جموع الأقباط إلى الحفاظ على نقاوة الرهبانية بتاريخها وحياة الآباء الرهبان التي اختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم "طلبا للهدوء والتوبة وخلاص النفس".

http://gate.ahram.org.eg

وطالبت الكنيسة كذلك الأقباط بالحفاظ على الحدود الواجبة في المعاملات والعلاقات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الأديرة في الزيارات والخلوات.

المصدر: وكالات مصرية