قسد: مستعدون لتبادل عناصر "داعش" المعتقلين لدينا بمختطفين من السويداء

أبدت "قوات سوريا الديمقراطية" استعدادها التام لأي عملية تبادل مع عناصر "داعش" المعتقلين لديها مقابل أهالي السويداء المختطفين لدى التنظيم.

وخطف التنظيم 36 مدنيا على الأقل من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، خلال هجوم شنه الشهر الماضي على المدينة وريفها وأوقع أكثر من 250 قتيلا.

وخلال انسحاب عناصر التنظيم من القرى التي اجتاحوها، وعلى وقع الخسائر الفادحة التي تكبدوها وشنق الأهالي لثلاثة منهم، احتمى الفارون منهم بالنساء والأطفال وخطفوا بضع عشرات من النسوة.

وجميع المخطوفين من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وهم "20 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما، إضافة إلى حوالي 16 طفلا".

المصدر: RT