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متظاهرون عراقيون يهددون بإغلاق المنفذ الحدودي مع الكويت

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متظاهرون عراقيون يهددون بإغلاق المنفذ الحدودي مع الكويتمظاهرة منفذ سفوان الحدودي
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تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة، اليوم الأحد، عند منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وهددوا بإغلاقه ومنع حركة الدخول والخروج خلاله، في مظاهرة مشابهة لأخرى حصلت الشهر الماضي.

وهدد المتظاهرون بذلك ما لم تباشر الحكومة العراقية بتلبية مطالبهم، ورفعوا شعارات مطالبة بالقضاء على البطالة وتوظيف أبناء المحافظة في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال مراسل RT، بناء على معلومات وصلته من مصدر أمني في منفذ سفوان الحدودي، إن "القوات الأمنية العراقية رفعت الخيمة التي نصبها المتظاهرين لمنع شل حركة السير".

وهددت مجموعة من الناشطين المدنيين في محافظة البصرة، بالتظاهر اليوم أمام مبنى المحافظة بعد أن منعتهم السلطات الأمنية صباح اليوم من نصب خيمة والاعتصام مجددا.

وقال أحمد الأسدي وهو أحد المتظاهرين لـRT: "نعمل على الخروج بتظاهرة جديدة أمام مبنى محافظة البصرة مساء اليوم، وهذه التظاهرة ستتحول إلى اعتصام مثلما قررنا قبل أيام، لكننا نخشى قيام السلطات الأمنية بفض الاعتصام".

وانطلقت شرارة التظاهرات في العراق في محافظة البصرة الجنوبية قبل أكثر من شهر، قتل وجرح فيها المئات بعد صدامات مع القوات الأمنية.

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المصدر: RT

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