العاهل الأردني يشد على يد حكومة الرزاز

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اليوم الأحد جلسة مجلس الوزراء، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة، مشددا على ضرورة التركيز على تخفيف العبء عن الأردنيين.

كما أشاد الملك الأردني في أول اجتماع له مع حكومة عمر الرزاز، بنهج الحكومة في التواصل مع المواطنين.

وقال: "التواصل مهم جدا، وأنا أتابع جهودكم، وهو يعكس جدية في العمل، من خلال التعاون والتنسيق والزيارات الميدانية للمحافظات، والاطلاع على التحديات التي تواجه المواطنين".. "مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات".

وخاطب الوزراء قائلا: "لكم مني كل الدعم".. "الجميع يدرك التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، ما يتطلب تعاونا بين الحكومة وجميع المؤسسات".

وأبدى العاهل الأردني إعجابه بالجدية والحزم في تعامل الحكومة مع قضية الدخان، وقال: "رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد".. "كفى نريد أن نمشي إلى الأمام"، مؤكدا أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوز القانون. وقال "لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي".

المصدر: "بترا"