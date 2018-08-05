إسرائيل تكشف عن حاجزها البحري مع غزة

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن صور الحاجز البحري الذي تقوم إسرائيل بإنشائه على الحدود البحرية مع قطاع غزة، بحجة منع التسلل تجاه شواطئ غزة.

وقالت مصادر عبرية إنه "وبعد شهرين من بناء الحاجز البحري على شاطئ زيكيم نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء صورا لإنشاء الحاجز البحري، الذي يبلغ طوله 200 متر، ويهدف لمنع تسلل الفلسطينيين".

ويبلغ عرض القاعدة الخاصة بالحاجز 50 مترا، وارتفاعه 6 أمتار، وسيتم تركيب معدات إلكترونية متطورة للمراقبة، بهدف ما أسمتها "عمليات اختراق الحاجز من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".

وقال رئيس حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي عيران أوفير: "يجري العمل بجد لإنجاز المشروع على الحاجز والمتوقع أن يكتمل بحلول نهاية العام الجاري".

وأوضح أوفير أن الحاجز البحري يشتمل على كاسر أمواج من ثلاث طبقات، طبقة تحت البحر، وطبقة ثانية من تدريج حجري وطبقة ثالثة من سياج، إضافة إلى سور عملاق.

المصدر: RT + وكالات