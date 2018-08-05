بالصور.. هاتف "غالكسي" كاد أن يتسبب بكارثة في السعودية

اشتعل جهاز هاتف Galaxy S6 edge الذي تنتجه شركة سامسونغ، بشكل مفاجئ داخل منزل في العاصمة السعودية الرياض، وكاد أن يتسبب بوقوع كارثة.

وقال رب الأسرة عبد الرحمن العتيبي، إن الجهاز لم يكن موصولا بالكهرباء حين انفجر بل كان على طاولة في المنزل.

وأضاف العتيبي: "سمعنا انفجارا بصوت قوي جدا، وهرعنا تجاه الصوت فوجدنا الهاتف منشطرا إلى جزئين أحدهما مشتعل".

وتابع : التقطت فستانا لابنتي الصغيرة كان معلقا بالقرب من الجهاز وأخمدت به النيران حتى لا تمتد في المنزل وخاصة المواد القابلة للاشتعال مثل الإسفنج، مشيرا إلى أن وجود العائلة في البيت حال دون احتراق المنزل بالكامل.

وسبق أن اشتكى مقتنو أجهزة تنتجها شركة سامسونغ من انفجارها، أشهرها هاتف "غالكسي نوت 7".

alweeam.com.sa

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المصدر: الوئام