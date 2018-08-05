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شاب سعودي يختفي بمطار إسطنبول

أخبار العالم العربي

شاب سعودي يختفي بمطار إسطنبول
Reuters /Murad Sezer
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد نبأ اختفاء الشاب السعودي سالم نافع الحربي في ظروف غامضة من مطار إسطنبول منذ 6 أيام أثناء موعدته إلى جدة برفقة والدته.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن شقيق المفقود أحمد نافع الحربي قوله، إن سالم (28 عاما) كان في إسطنبول في رحلة مع العائلة لكنه أصر على الرجوع إلى السعودية بعد فترة قصيرة من وصولهم إلى تركيا فهو يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضح الحربي أن العائلة قررت أن يعود سالم برفقة والدته لأن الطائرة التي ستقلهم لا يوجد فيها غير مكانين لشخصين، وبعد قليل من وصولهما إلى المطار بدأت والدة سالم بإجراءات السفر وتفاجأت بعد ذلك باختفاء ابنها ولم تتمكن من العثور عليه.

وأبلغت عائلة المفقود الشرطة التركية باختفاء ابنهم، وطلبت الكشف عن تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمطار لمعرفة تفاصيل اختفائه.

المصدر: "سبق"

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