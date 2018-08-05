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عمّان وبغداد توقعان مذكرة للتعاون الأمني

أخبار العالم العربي

عمّان وبغداد توقعان مذكرة للتعاون الأمني
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وقع الأردن والعراق اليوم الأحد في عمّان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني بينهما، بهدف تبادل الخبرات العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الاتفاقية وقعها عن الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود عبد الحليم فريحات، وعن العراق وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي بحضور السفيرة العراقية في عمّان، صفية السهيل.

وأشار الجانب الأردني إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود وتطوير القدرات الاستخباراتية والتمارين العسكرية المشتركة، والبحث ومكافحة الإرهاب بأشكاله والتدريب والتطوير وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميدانية.

المصدر: "عمون"

// 26.06.2018 по тикету 15478

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