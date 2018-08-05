 
مباشر

السعودية تمنح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني

أخبار العالم العربي

السعودية تمنح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني
RT
علما إيران والسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kly7

وافقت السعودية على منح سمة الدخول لدبلوماسي إيراني، سيترأس مكتب المصالح الإيرانية لدى السعودية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ انقطاع العلاقات بين البلدين قبل عامين.

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية عن مصدر مطلع قوله: "الرياض وافقت على منح التأشيرة لمدير المكتب الإيراني في السعودية.. المراقبون يرون في ذلك خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين البلدين".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن الانفراج الحاصل خلال الأسبوعين الماضيين بين البلدين، قد خلص إلى فتح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية.

إقرأ المزيد
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي طهران ستفتح مكتبا لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية

ومن المتوقع افتتاح المكتب في إطار البعثة الدبلوماسية السويسرية في المملكة، بناء على اتفاقية وقعت في عام 2017.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو.. برودة أعصاب "قاتلة" من حارس الرئيس مادور خلال محاولة اغتياله