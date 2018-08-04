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طهران ستفتح مكتبا لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية

أخبار العالم العربي

طهران ستفتح مكتبا لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية
AFP
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن انفراجا حصل خلال الأسبوعين الماضيين بين طهران والرياض لفتح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية.

ونقلت وكالة أنباء "بانا" الإيرانية عن قاسمي قوله في تصريح خاص إن "وفدا قنصليا إيرانيا يضم 10 أشخاص أوفد إلى الديار المقدسة لتنفيذ الإجراءات القنصلية".

وقال قاسمي: " كنا نرغب بأن يمارس الوفد نشاطاته في مبنى سفارتنا في الرياض إلا أنه في النهاية تقرر إنجاز مهامه داخل مقر بعثة الحج الإيرانية".

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وذكر قاسمي أن طهران اتفقت مع سويسرا منذ 8 أشهر في أن ترعى الأخيرة المصالح الإيرانية في السعودية".

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وقال إن السعودية أصدرت منذ 3 أسابيع فقط، تأشيرات دخول للحجاج الإيرانيين الذين قدمت أسماؤهم لها منذ فترة طويلة، "إلا أنه تحدث عن بوادر لفتح مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في السعودية".

المصدر: فارس

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