السعودية: 10 آلاف مخالف لقانون "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"

ضبطت فرق التفتيش في السعودية 10 آلاف مخالفة لقرار "تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها" في مرحلته الثالثة، مبينة أن مخالفات التوطين بلغت نحو 5 آلاف مخالفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن "الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام أكثر من 94 ألف منشأة بنسبة 86%، في حين بلغ عدد غير الملتزمين بالقرار ما يقارب 10 آلاف منشأة بنسبة 14%".

ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال، أو تطبيق "معا للرصد" على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.

«العمل»: التزام 94 ألف منشأة بـ«تأنيث وتوطين محال المستلزمات النسائية»https://t.co/VK65wbPxsBpic.twitter.com/uQc59vpuu7 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٥ أغسطس ٢٠١٨

يذكر أن المرحلة الثالثة من "توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية"، انطلقت في أكتوبر العام الماضي، لتشمل أنشطة المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية من عطور وملابس.

وتضمنت المرحلة كذلك المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة "المولات"، التي تبيع الإكسسوارات وأدوات التجميل.

من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" حزمة من الخدمات دعما للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال "قرة"، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل والقضاء على البطالة بين أوساطهن.

المصدر: الرياض